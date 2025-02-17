Казанский жировой комбинат выплатит 11 млн рублей за сброс сточных вод

Казанский жировой комбинат обязали выплатить 11 млн руб. за сброс канализационных сточных вод в Лаишевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

В ноябре 2023 года инспекторы Центрального управления Минэкологии выехали в Лаишевский район после обращения жителей о сбросе канализационных вод. Сотрудники министерства отобрали пробы сточной воды и почвы. В них зафиксированы превышения по хлоридам, сульфатам, нефтепродуктам.

Расчет вреда почвам составил почти 11 млн руб. Минэкологии Татарстана направило иск в Арбитражный суд республики. Исковое заявление было удовлетворено.

Казанский жировой комбинат не согласился с судебным решением и обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд. Жалобу оставили без удовлетворения.

Диана Соловьёва