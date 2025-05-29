Axios: Эр-Рияд, Доха и Абу-Даби против ударов по ядерным объектам Тегерана

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выступают против ударов по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото

Как утверждают источники, свою позицию лидеры стран Персидского залива изложили президенту США Дональду Трампу во время его визита на Ближний Восток. Помимо того, что они выступили против возможного удара Израиля или США по ядерным объектам Ирана, лидеры призвали американского президента продолжить переговоры по иранской ядерной программе.

По словам собеседников Axios, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани также заявил Дональду Трампу, что в случае атаки на иранские ядерные объекты Тегеран может нанести удар по ближневосточным странам, где располагаются военные базы США. При таком сценарии страны Персидского залива пострадают больше всего, уверен он.

Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что переговоры с Ираном идут очень хорошо, стороны могут заключить сделку в ближайшее время. 23 мая в Италии состоялся пятый раунд переговоров США и Ирана. Выступающий посредником Оман сообщил, что встреча завершилась «определенным, но не окончательным прогрессом». Препятствием стала позиция Тегерана, отстаивающего свое право на мирную ядерную программу, необходимую для гражданских целей. Вашингтон видит в ней угрозы создания Ираном ядерного оружия.

Подробнее о ситуации между США, Ираном и Израилем — в материале «Ъ» «Иран столкнул лбами США и Израиль».

Анастасия Домбицкая