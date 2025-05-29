Эрдоган призвал серьезно воспринимать слова Лаврова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал не воспринимать легкомысленно заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о готовности провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле. По словам турецкого лидера, эти слова «еще больше укрепили надежду на мир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Российско-украинская война превратилась в многослойный кризис, разворачивающийся не только между двумя этими странами, но и с участием глобальных игроков. Как вы знаете, с визитом в России находился наш министр иностранных дел Хакан Фидан. После переговоров, которые он провел в Москве, с заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров»,— сказал Реджеп Тайип Эрдоган журналистам (цитата по ТАСС).

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 26 мая встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным, а на следующий день — с Сергеем Лавровым. Министры обсудили в том числе урегулирование российско-украинского конфликта. 28 мая глава российского МИДа сообщил, что Россия предлагает Украине провести второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. Пока Киев не согласился на встречу и призвал сначала обменяться текстами меморандумов о прекращении огня.

Лусине Баласян