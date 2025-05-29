В Анапе контрактникам увеличат единовременную выплату до 500 тысяч рублей

В Анапе увеличили единовременную денежную выплату контрактникам, дополнительная выплата составит 500 тыс. руб. Соответствующее решение 29 мая приняли депутаты городской думы на 74-й сессии Совета. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты предназначена военным, прошедшим отбор в военном комиссариате Анапы и заключившим контракт в период с 1 мая по 31 декабря 2025 года. Ранее сумма единовременной выплаты составляла 200 тыс. руб.

Теперь военнослужащие-участники СВО могут получить в совокупности 2,4 млн рублей при подписании контракта с Минобороны РФ.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Анапе родителей и вдов погибших бойцов СВО освободят от платы за парковку.