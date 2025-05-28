В Анапе родителей и вдов погибших бойцов СВО освободят от платы за парковку

Глава Анапы Василий Швец распорядился освободить родственников погибших участников специальной военной операции (СВО) от платы за пользование городскими парковками. Об этом сообщает пресс-служба курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Решение было принято во время личного приема граждан после обращения местной жительницы, потерявшей сына в ходе СВО. Женщина попросила предоставить возможность бесплатной парковки для семей погибших военнослужащих.

«На основании вашего обращения как для родителей, так и для жен погибших бойцов парковки сделаем бесплатными. Внесем соответствующие изменения в регламент и добавим эти льготные категории»,— заявил Василий Швец.

Помимо этого вопроса, на приеме обсуждались проблемы благоустройства и земельно-правовых отношений. Администрация города взяла все поступившие обращения под контроль.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что прокуратура Горячего Ключа добилась предоставления земельного участка в аренду ветерану боевых действий — участнику специальной военной операции (СВО).

Анна Гречко