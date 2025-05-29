В Новороссийске на линию вышли 12 новых мусоровозов

«Южный региональный оператор» (ЮРО) приобрел за счет собственных средств и привлек новую технику для обслуживания абонентов Новороссийска. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ЮРО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Южный региональный оператор Фото: Южный региональный оператор

В Новороссийске на линии работают два бункеровоза, два мусоровоза с объемом кузова восемь кубометров на базе КАМАЗ и восемь мусоровозов с объемом кузова 16 кубометров на базе МАЗ. Увеличенный объем кузова позволяет за один рейс вывезти больше отходов.

Все машины могут производить выгрузку, как из контейнеров, так и из «лодочек». Также в новых мусоровозах установлены специальные системы, которые минимизируют утечку фильтрата. Собранные отходы уплотняются до шести раз с помощью прессующего механизма.

ООО «Южный региональный оператор» (ЮРО) получил статус нового регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в начале апреля 2025 года. Он начнет работу в срок до 1 июня 2025 года. Для обслуживания населения планируется закупить 40 единиц техники.

Алена Воробьева