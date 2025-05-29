Михаил Дегтярев проведет переговоры с министром спорта Сербии

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев совершит рабочий визит в Белград, где проведет переговоры с министром спорта Сербии Зораном Гайчичем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минспорта РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В рамках переговоров министры спорта России и Сербии подпишут меморандум о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта. В программу рабочего визита господина Дегтярева также входят встречи с руководством Национального олимпийского комитета Сербии, участие в мемориальных мероприятиях и посещение товарищеских волейбольных матчей между сборными двух стран, которые пройдут в рамках Кубка «Первого канала».

Ранее Михаил Дегтярев посетил Венгрию, где провел переговоры с главой МИДа Петером Сийярто и встретился с представителями международных спортивных федераций.

Таисия Орлова