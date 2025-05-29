Минцифры планирует выработать четкую политику в отношении VPN-сервисов в России

Минцифры планирует в ближайшие полгода определиться с политикой в отношении VPN в России. Об этом заявил глава министерства Максут Шадаев на TAdviser SummIT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Он пояснил, что доля трафика VPN увеличивается. С недружественными VPN, которые не выполняют требования российского законодательства, Роскомнадзор борется, но зачастую «попадают в замесы» корпоративные VPN. «Настало время договориться о единственном праве. Сейчас не могу сказать вам, куда бежать, но скажу ближе к осени»,— сообщил господин Шадаев (цитата по ТАСС).

VPN — технология, позволяющая объединять удаленные друг от друга устройства в одну частную сеть. VPN часто позиционируется как способ обхода блокировок. Организации настраивают VPN для соединения компьютеров, телефонов, банкоматов и т. п., находящихся в разных местах или регионах.

С 1 марта 2024 года в РФ вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов и публикацию информации о способах обхода блокировок. Такая информация по закону должна блокироваться, а за неудаление запрещенных материалов грозит штраф до 4 млн руб. Для соблюдения законодательства российские порталы стали внедрять автоматизированные системы и новые правила модерации контента. Источники «Ъ» утверждали, что для крупных сайтов доля поискового трафика на статьи о VPN незначительна.