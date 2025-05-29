Новым зампредом ВТБ избран экс-глава Почта-банка Александр Пахомов

Новым зампредом правления ВТБ (MOEX: VTBR) по развитию розничного направления группы избран Александр Пахомов, который с 2022 года возглавлял Почта-банк. Решение вступит в силу после согласования с ЦБ, сообщает пресс-служба банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Господин Пахомов заменит на посту Георгия Горшкова, который продолжит работать в группе. Нового главу Почта-банка до момента завершения его интеграции с ВТБ изберут на ближайшем заседании наблюдательного совета. ВТБ завершит юридическое присоединение Почта-банка в следующем году, а уже в этом июне — присоединение РНКБ.

«Александр Пахомов обладает большим опытом работы в проектах такого масштаба и поможет в достижении наших целей»,— заявила первый зампред ВТБ Ольга Скоробогатова.

До Почта-банка господин Пахомов работал на руководящих постах в банке «Открытие», где также курировал розничный бизнес. Он входил в наблюдательные советы «Росгосстраха», Росгосстрах Банка, «Открытых цифровых решений» и Бинбанка.

Как ВТБ наращивал активы — в материале «Почта-банк готов к отделению».