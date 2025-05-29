«МегаФон»: Средний Урал вошел в топ-10 регионов по интересу к круизному отдыху

Свердловская область вошла в топ-10 регионов России по интересу к круизному отдыху. В этом году местные жители стали активно искать речные туры по малым городам и селам, что привело к увеличению на 23% интернет-трафика на сайтах бронирования круизов в апреле и первой половине мая по сравнению с прошлым годом, сообщили в пресс-службе оператора «МегаФон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно совместной аналитике компаний «МегаФон», «Донинтурфлот» и Cruise.ru, на женщин приходится 63% от всех бронирований. Основная возрастная группа — путешественники 45-54 лет, на которых приходится 33% от всех, кто бронировал круизы. Туристы в возрасте 35-44 лет занимают 31% и люди в возрасте от 55 лет (14%).

В 2024 году свердловчане выбирали круизы летом — в высокий сезон судоходства, а в этом году бронирования начались с середины весны, что связано с увеличением сроков навигации и развитием отрасли внутри страны. Наибольшим спросом пользуются маршруты между Москвой и Санкт-Петербургом, а также круизы по Волге с заходом в Нижний Новгород, Самару и Саратов. В восточной части России популярны круизы по Енисею из Красноярска и Оби из Новосибирска. Кроме того, уральцам в этом году интересны остановки в малых населенных пунктах и станицах — в Тетюшах, Хийденсельге, Сортавале, Горицах, Плесе, Кинешме, Мышкине, Романовской и Старочеркасской.

В 40% случаев туристы выбирают круизы на четыре-шесть дней, однако каждый пятый предпочитает протяженные путешествия на семь-восемь дней. При этом в 2025 году растет спрос на короткие туры продолжительностью три дня и две ночи.

Напомним, в предстоящий летний сезон Турция по-прежнему занимает лидирующие позиции как направление для пляжного отдыха уральцев. Однако представители туристической отрасли отмечают, что она теряет позиции самого дешевого курорта. Популярность набирают ОАЭ, Вьетнам, Египет и Абхазия.

Ирина Пичурина