Не только Турция

В предстоящий летний сезон Турция по-прежнему занимает лидирующие позиции как направление для пляжного отдыха уральцев. Однако представители туристической отрасли отмечают, что она теряет позиции самого дешевого курорта. Популярность набирают ОАЭ, Вьетнам, Египет и Абхазия. Внутри страны туроператоры фиксируют рост цен к прошлому году до 35%, но рассчитывают на их понижение в течение сезона.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как рассказал «Ъ-Урал» президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев, максимальное число авиаперевозок из Екатеринбурга летом 2025 года традиционно рассчитано на Турцию, однако в этом сезоне возросла популярность полетов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Впервые за долгое время представлены прямые перелеты во Вьетнам. Среди других популярных направлений — Таиланд, Китай, Египет.

«Турция теряет свою ценовую конкурентность, больше нельзя назвать этот отдых бюджетным»,— пояснил руководитель «Тур24» Максим Костенов.

Директор турагентства «Пангея» Анастасия Ермолаева сообщила, что стоимость тура на двоих в начале лета на две недели в Турцию составит от 130 тыс. руб. (все включено), в ОАЭ — от 147 тыс. руб. (завтрак и ужин), в Египет — от 120 тыс. руб. (все включено), в Абхазию — от 90 тыс. руб. (трехразовое питание). Господин Костенов добавил, что в странах Азии летом «не сезон» — несмотря на стабильно теплую погоду, часто идут дожди, поэтому туры в Таиланд и Вьетнам на двоих на 10 дней начинаются от 80 тыс. руб.

Как отметила Анастасия Ермолаева, в Турции все еще можно найти предложения с разными уровнями отелей, побережьями и «ценовым сегментом на любой вкус». По ее словам, в ОАЭ особенно жарко, однако это нравится многим туристам, а отели в Эмиратах зачастую предлагают скидки. Помимо этого, для пляжного отдыха, по ее словам, выбирают Актау, а также Абхазию — доступны короткие недорогие перелеты туда, а цены ниже, чем в Сочи. Максим Костенов отметил, что поездки по этим направлениям возможны по российскому паспорту. В качестве новинки сезона госпожа Ермолаева выделила также прямые перелеты на остров Хайнань (Китай) и в Нячанг (Вьетнам), куда не требуется виза.

Из европейских стран, по словам Михаила Мальцева, относительно стабильным спросом пользуются Венгрия и Сербия, учитывая отсутствие прямых перелетов в эту часть мира. Поехать туда можно через Армению, Турцию или Азербайджан.

В Юго-Восточной Азии, отметил Михаил Мальцев, популярна Малайзия, среди стран Северной Африки — Тунис и Марокко. Возросло число авиаперевозок в Армению, как для отдыха, так и ради стыковочных рейсов. Туристы чаще интересуются перелетами в республики Центральной Азии, в первую очередь Кыргызстан, как и в прошлом году, большой интерес у уральцев к Грузии. Господин Мальцев отметил тренд на оздоровительный туризм, который появился в послепандемийный период и не терял популярности.

«Цены в рублях фактически не выросли, а по ряду направлений даже стали более доступными, потому что рубль укрепился по отношению к доллару и к евро»,— сказал Максим Костенов. По его словам, в этом году фиксируется возросший интерес к зарубежным путешествиям за счет отложенного спроса.

«Те, кто в том году не слетали отдохнуть, потому что казалось, что очень дорого, в этом году проснулись»,— пояснил он.

По словам господина Мальцева, по России у уральских туристов традиционно сохраняется спрос на путешествия в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Стоимость тура в Сочи на двоих на две недели составит от 100 тыс. руб., рассказала Анастасия Ермолаева. В этом году у туристов вырос интерес к Калининграду и Карелии, сообщил президент УАТ.

Несмотря на то, что цены выросли в рамках инфляции, в некоторых регионах России господин Мальцев отметил рост стоимости средств размещения около 20%, например, в Калининградской области и Дагестане. При этом качество этих средств размещения, по словам Михаила Мальцева, значительно не выросло.

«Вероятно, их воодушевил прошлый сезон. Если цена не соответствует рынку, то большинство отелей ввело динамическое ценообразование, и падение спроса приведет к падению цены»,— сказал он.

Директор агентства «Туристико» Вероника Семина также отметила рост спроса на поездки в Калининградскую область, при том что цены на это направления выросли в среднем на 35%. «Например, экскурсионный тур с вылетом из Екатеринбурга, с проживанием в центральном отеле Калининграда в июне выходит от 200 тыс. руб. на двоих с завтраками. Это соответствует стоимости недельного тура в Турцию с проживанием в хорошем отеле в Белеке по системе ультра все включено»,— сказала она.

Господин Мальцев назвал Крым «открытием» для Урала в этом году. По его словам, в этом регионе открываются новые объекты, которые по соотношению цены и качества выигрывают у Краснодарского края, а побережья Крыма не были затронуты экологической катастрофой. Госпожа Ермолаева сообщила, что не фиксирует рост спроса на крымское направление, поскольку оно остается «непростой логистической задачкой».

Анна Капустина