Автомобильный маркетплейс FRESH начал работу в Нижнем Новгороде

В мае 2025 года на карте автомобильного маркетплейса FRESH появился новый город — Нижний Новгород. Теперь нижегородцам доступны тысячи проверенных автомобилей с пробегом, представленных на сайте freshauto.ru и в мобильном приложении FRESH.

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Многофункциональный центр-хаб FRESH открылся в Ленинском районе города, на улице Удмуртская, 4в. Площадка нижегородского филиала вмещает до 200 автомобилей с пробегом, каждый из которых прошел техническую диагностику по 258 пунктам, проверен юридическо-криминалистической службой маркетплейса и готов к тест-драйву.

Если подходящего автомобиля в наличии на улице Удмуртской не найдется, можно обратиться к общефедеральной онлайн-площадке маркетплейса. На ней собраны тысячи автомобилей в разных городах, проверенных по стандартам FRESH. Так, доставка автомобиля из московского хаба марктеплейса, где находится около 1000 машин, займет один-два дня.

В нижегородском автоцентре FRESH получится не только купить автомобиль с пробегом, но и продать свою машину (выкуп / комиссия) или обменять один автомобиль с пробегом на другой (трейд-ин / трейд-ап). Также в хабе оформляют кредиты и страховки. С маркетплейсом сотрудничает три десятка банков и страховых компаний.

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«Наш автоцентр присоединился к маркетплейсу FRESH по франшизе, что позволило принципиально улучшить процессы за считанные недели: мы получили пакет готовых технологий от одного из лидеров автомобильного рынка страны, — говорит Максим Москвин, руководитель FRESH Нижний Новгород. — Ждем вас в нашем центре каждый день, без выходных, с 9 до 21 часа».

Нижний Новгород с областью в рейтинге регионов занимают 16-е место по числу проданных в России автомобилей с пробегом. В 2024 году там было реализовано 110,6 тыс. машин, на 5% больше, чем в 2023-м. Об этом свидетельствуют данные агентства «Автостат».

«Нижний Новгород входит в число семи крупнейших по числу жителей городов страны, и появление нашего маркетплейса в нем было вопросом времени, — рассказывает Юрий Чистов, руководитель направления развития франшизы автомобильного маркетплейса FRESH. — Мы уверены, что жители Нижнего по достоинству оценят широкий выбор проверенных автомобилей, уровень безопасности сделок и клиентского сервиса».

Нижний Новгород стал 18-м городом присутствия маркетплейса FRESH. Также центры компании работают во Владимире, Волгограде, Воронеже, Ижевске, Кавказских Минеральных Водах, Казани, Краснодаре, Кропоткине, Москве, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Сочи, Ставрополе, Твери и Тюмени.

По итогам 2024 года маркетплейс FRESH занял второе место в России по объему продаж автомобилей с пробегом согласно рейтингу крупнейших игроков издания «АвтоБизнесРевю».

Ознакомиться с тысячами проверенных автомобилей, доступных теперь через новый нижегородский хаб, можно на сайте freshauto.ru и в мобильном приложении FRESH. Отдельного внимания в приложении заслуживает бесплатный консьерж-сервис. Специалисты маркетплейса отвечают на любые вопросы, связанные с автомобильной жизнью, — от правовых до технических.

А также можно приехать в хаб маркетплейса по адресу: ул. Удмуртская, д 4в

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