Двух агентов Украины приговорили за подготовку убийства военнослужащего ВС РФ

2-й Западный окружной военный суд приговорил двух спецагентов украинской разведки, готовившихся взорвать высокопоставленного военнослужащего ВС РФ в Воронеже. Речь идет об Олеге Заболотнем и Максиме Волге. Их приговорили к 25 и 19 годам колонии строгого режима соответственно, первые четыре года мужчины проведут в тюрьме. Об этом сообщили «Ъ» в ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ъ» сообщили в ФСБ, что фигурантов задержали в 2023 году. Заболотний в 2022 году прошел диверсионную подготовку под руководством Главного разведывательного управления украинского Минобороны. Затем его забросили в Россию, где с мая 2023-го он собирал информацию об объектах и военнослужащих аэродрома Балтимор в Воронеже.

Волга установил контакт со спецслужбами Украины в январе 2023 года. В августе того же года он достал из тайника в Смоленской области оружие и взрывчатку и доставил их в Воронеж. После этого мужчину задержали.

Диверсант из полученного оборудования сделал самодельное взрывное устройство. Бомбу предполагалось заложить в подъезд дома, где жил российский военнослужащий, однако его задержали сотрудники ФСБ.

Олега Заболотнего признали виновным в шпионаже, покушении на теракт, прохождении обучения террориста, а также незаконном хранении и изготовлении взрывчатки. Максима Волгу приговорили по статьям о госизмене, покушении на совершение теракта, незаконном обороте огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Помимо тюремного срока осужденных обязали выплатить штрафы по 1 млн руб. и 900 тыс. руб. соответственно.

Никита Черненко