Двое жителей Курской области, находившиеся в СИЗО на Украине, госпитализированы

Двое из шести жителей Курской области, эвакуированных с Украины накануне, госпитализировали в стационар третьего уровня областной больницы. Об этом сообщила врио министра здравоохранения региона Екатерина Письменная. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что шесть жителей приграничья содержались в украинских СИЗО, так как оказали «сопротивление входящим нацистским войскам».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал врио министра здравоохранения Курской области Фото: Телеграм-канал врио министра здравоохранения Курской области

«К сожалению, полученные ранения и долгие месяцы лишений не могли не сказаться на здоровье людей. Два человека сразу же после осмотра были госпитализированы в стационар третьего уровня»,— написала госпожа Письменная в Telegram-канале.

Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что троих эвакуированных забрали родственники, еще один житель находится в пункте временного размещения.

После атаки вооруженных сил Украины на Курскую область в августе 2024 года часть мирных жителей вывезли на территорию Украины. Большая часть из них находилась в приграничном городе Сумы. 22 ноября прошлого года в Россию удалось вернуть 46 человек, 3 марта — 33 человека, 28 марта — 25 человек. Еще 20 жителей региона были возвращены в рамках обмена «1000 на 1000», состоявшегося с 23 по 25 мая. Татьяна Москалькова в первый день обмена сообщала, что на Украине находятся еще 34 жителя региона. По ее словам, среди них в основном женщины.

Полина Мотызлевская