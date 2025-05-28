Украина вернула России шестерых содержавшихся в СИЗО жителей Курской области

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о еще шести мирных жителях Курской области, вернувшихся в Россию с Украины в рамках трехдневного обмена. Омбудсмен пояснила, что на территории Украины они содержались в СИЗО за «сопротивление входящим нацистским войскам».

«Это не те мирные жители, которые были эвакуированы в Сумы, а те, которые оказали сопротивление входящим нацистским войскам и были размещены в СИЗО, тюрьмы и лагеря для пленных»,— сказала госпожа Москалькова (цитата по ТАСС).

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область в августе 2024 года часть мирных жителей вывезли на территорию Украины. Большая часть из них находилась в приграничном городе Сумы. 22 ноября прошлого года в Россию удалось вернуть 46 человек, 3 марта — 33 человека, 28 марта — 25 человек.

Еще 20 жителей региона были возвращены в рамках обмена «1000 на 1000», состоявшегося с 23 по 25 мая. Татьяна Москалькова в первый день обмена сообщала, что на Украине находятся еще 34 жителя региона. По ее словам, среди них, в основном, женщины.

Как жители курского приграничье пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Полина Мотызлевская