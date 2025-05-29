Суд поместил под домашний арест проректора Красноярского медуниверситета

Железнодорожный суд Красноярска смягчил меру пресечения проректору по учебной, воспитательной работе и молодежной политике Красноярского государственного медицинского университета Ирине Соловьевой. Вместо заключения под стражу ее перевели под домашний арест до 1 июля, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сотрудница вуза была задержана в апреле этого года. Ей вменяют в вину мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) со стимулирующими выплатами сотрудников учреждения. Тогда фигурантку дела поместили в СИЗО до 1 июня.

Согласно версии следствия, с 2022-го по 2024 годы проректор университета давала указания о начислении стимулирующих выплат своим подчиненным. В дальнейшем она забирала премии себе якобы на нужды университета, считают правоохранители.

Ирина Соловьева занимала должность проректора вуза с 2022 года.

Александра Стрелкова