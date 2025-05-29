Охранников арзамасской свалки осудили за нападение на журналистов

В Арзамасе троих охранников мусороперегрузочной станции признали виновными в воспрепятствовании законной деятельности журналистов, насилии над ними и повреждении имущества. Как писал «Ъ-Приволжье», инцидент произошел на мусороперегрузочной станции регионального оператора «МСК-НТ» в Арзамасском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Летом 2023 года на станцию без предупреждения приехали снимать сюжет экоактивист Дмитрий Трунин и оператор телекомпании «Сети-НН» Игорь Назаров. Господин Трунин считал, что станция работает незаконно. Специалист по безопасности мусороперегрузочной станции и два сотрудника частного охранного предприятия не пускали приехавших на территорию свалки.

Спор перерос в драку, во время которой оператору сломали нос и повредили камеру. После этого экоактивста и оператора выгнали с территории станции. В «МСК-НТ» тогда утверждали, что драку спровоцировал сам Дмитрий Трунин. Он, якобы, действовал в интересах бывшего собственника свалки, с которым на тот момент у компании шло разбирательство в арбитражном суде.

Решением суда специалисту по безопасности мусороперегрузочной станции назначено наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Сотрудники ЧОП получили 1,6 и 1,9 лет лишения свободы условно.

Андрей Репин