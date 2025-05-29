Шойгу: на переговорах в Турции обсуждается зерновая сделка

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с генеральным секретарем Совета нацбезопасности Турции Окаем Мемишем заявил, что Стамбул стал основной площадкой переговоров России и Украины. По словам господина Шойгу, среди тем обсуждения — вывоз зерна через порты в Черном море.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Стамбульская площадка становится основной площадкой по проведению переговоров по всем направлениям — касаемо и Черного моря, и черноморской сделки, зерновой сделки, ну и теперь российско-украинской переговоров»,— сказал господин Шойгу (цитата по ТАСС).

Он поблагодарил власти Турции за предоставление стамбульской площадки для проведения российско-украинских переговоров. Как отметил Сергей Шойгу, турецкие власти приложили немалые усилия, в том числе для обеспечения безопасности «в целях создания оптимальных условий для работы делегаций».

В 2022 году Россия и Украина заключили зерновую сделку, включавшую договоренности о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморского, Южного и снятии ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. В апреле вопрос ее возобновления обсуждали в рамках российско-американских переговоров в Эр-Рияде.