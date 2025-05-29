Полиция Новороссийска установила личности осквернивших мемориал в Мысхако
Сотрудниками полиции совместно со службами системы профилактики установили личности двух девушек, запечатленных на видео у мемориала в поселке Мысхако. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ими оказались подростки 2010 и 2012 года рождения. Материалы проверки направлены в следственные органы.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации об осквернении мемориала в селе Мысхако под Новороссийском. Полиция провела проверку после просмотра видео, на котором запечатлено, как в Новороссийске две девушки якобы прикурили сигарету от Вечного огня.