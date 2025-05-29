Электрички «Ласточка» из Санкт-Петербурга в Петрозаводск в период за январь-апрель 2025 года перевезли почти 150 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Всего за эти месяцы «Ласточками» на указанном направлении воспользовались 149,6 тыс. пассажиров. Это на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что перевозки пассажиров поездами «Ласточка» в Петербурге в I квартале года выросли на 14%.

Дарья Астанина