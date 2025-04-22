Перевозки пассажиров поездами «Ласточка» в Петербурге в I квартале выросли на 14%

По итогам первого квартала текущего года пригородные поезда «Ласточка» перевезли в Петербурге и окрестностях в общей сложности 5,3 млн пассажиров — на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, лидером по пассажиропотоку стал маршрут Санкт-Петербург — Ораниенбаум — Калище (1,9 млн человек; +10%). Второе место занял маршрут из Петербурга в Выборг (1,4 млн; +32%). Замкнуло тройку направление Санкт-Петербург — Великий Новгород (940 тыс. пассажиров; +3%).

Остальные маршруты расположились в следующем порядке: Санкт-Петербург — Луга (338 тыс.; +2%), Санкт-Петербург — Кузнечное — Сосново (228 тыс.; +35%), Санкт-Петербург — Мельничный Ручей (181 тыс.; +20%), Санкт-Петербург — Гатчина (123 тыс.; +10%), Санкт-Петербург — Волховстрой (87 тыс.; +3%), Санкт-Петербург — Тихвин (42 тыс. пассажиров; +17%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что первый «Туристический вагон» поезда «Ласточка» отправится в Выборг 26 апреля.

Андрей Цедрик