Дмитрий Чистяков: бизнес обращается к нам с просьбой обустроить платные парковки

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков прокомментировал обустройство 1,2 тыс. новых платных парковочных мест, в основном — в центральном квадрате города. Их начнут запускать 16 июня, заявил градоначальник во время прямого эфира на телеканале «Моя Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Мы очень глубоко анализируем. Верят в это люди или нет, но я нисколько не лгу — к нам обращается бизнес, особенно в центре. Сделайте у нас платную парковку: к нам невозможно подъехать, работающие в офисах люди ставят свои машины, а горожане, которые просто захотели пообедать или выпить кофе, не могут припарковаться»,— сказал мэр.

По словам господина Чистякова, загруженность парковок в центре является проблемой всех больших городов. «Этот путь уже давно пройден у наших соседей, например в Перми»,— добавил он. Мэр назвал платные парковки «благом», позволяющим в том числе развивать туризм.

При этом градоначальник отметил, что возле социальных учреждений должны быть бесплатные парковки. «Здесь нет никаких вариантов. Возле больниц, культурных объектов… мы платные парковки делать не станем»,— сказал господин Чистяков. Он напомнил, что ночью, в выходные и праздничные дни плата за машиноместа на таких участках не взимается.

Напомним, в 2025 году в рамках расширения зон платной парковки в городе появятся 1,2 тыс. новых машиномест. При этом власти города планируют собрать 204,2 млн руб. штрафов, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Эксперты связывают резкий рост ожидаемого показателя сборов по штрафам с неудачным результатом того года, когда действовал мораторий на оплату, а многие участки ремонтировались. Собеседники «Ъ-Удмуртия» отметили, что мэрия еще не представила показатели эффективности проекта, и сообщили о частых сбоях приложения.

Подробнее об этом читайте в материале «Плати и паркуйся».