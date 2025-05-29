В Байкальске отменили праздничные мероприятия 1 июня после убийства подростков

В Байкальске Иркутской области, где подросток напал с ножом на сверстников, отменены все праздничные мероприятия, намеченные на День защиты детей 1 июня, сообщила городская администрация. Ранее власти города объявляли трехдневный траур 28, 29 и 30 мая.

В ночь на 28 мая в СНТ «Горный Байкал» подросток с ножом напал на участников вечеринки по случаю дня рождения. Погибли пятеро подростков в возрасте от 13 до 16 лет. Четверо получили ранения. Позднее нападавший поджег дом и погиб сам.

Пострадавших изначально госпитализировали в районную больницу, но затем перевезли в областную детскую клиническую больницу в Иркутске. Состояние одного из подростков оценивается как тяжелое, сообщал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

По факту случившегося региональный СКР возбудил дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК), позднее — еще одно, о вовлечении несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК). В рамках последнего следствие намерено выяснить, кто купил подросткам алкоголь.

Подробнее — в материале «Ъ» «Смерть на день рождения».

Полина Мотызлевская