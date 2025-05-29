В собственность Республики Алтай планируется вернуть еще 5,3 тыс. гектаров земли

Республика Алтай вернула в собственность 0,9 тыс. га земли. На стадии расторжения соответствующих договоров и судебных разбирательств находится еще 5,3 тыс. га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ

Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак в ходе отчета о работе республиканского правительства в госсобрании — эл курултае. Сессия парламента Горного Алтая проходит 29 мая.

«С целью перевода земельных отношений в правовое русло ведем борьбу с лжеинвесторами и спекулянтами землей. Все, что было незаконно оформлено или используется не по назначению, возвращается в собственность государства»,— сказал руководитель республики. По его словам, изъятые земли будут предоставляться льготникам и «реальным инвесторам».

Как писал «Ъ-Сибирь», в апреле власти Республики Алтай объявили о расторжении инвестсоглашения по проекту «Жемчужина Алтая» с ООО «Вип концепт». В этом случае речь шла примерно о 140 га земли, которые компания получила на льготных условиях и не использовала.

Валерий Лавский