Власти расторгли инвестсоглашение по проекту «Жемчужина Алтая»

Правительство республики расторгло инвестиционное соглашение по проекту «Жемчужина Алтая», написал в своем Telegram-канале глава региона Андрей Турчак. Инвестор — ООО «Вип концепт» (совместное предприятие ООО «Алтика» и ООО «Агрупп») — заявлял о намерении привлечь в регион больше 7 млрд руб. инвестиций, создать 600 рабочих мест, однако стройка оздоровительного комплекса с четырехзвездочным отелем так и не началась. Реализовать проект планировалось на территории бывшей особой экономической зоны (ОЭЗ) в Майминском районе.

«С этими «инвесторами» официально расторгнуто 35 договоров аренды земельных участков. Более 140 гектаров земли, которые компания получила на льготных условиях, не используются уже несколько лет»,— констатирует господин Турчак. По его словам, часть этих участков пойдет на строительство жилья и социальной инфраструктуры.

Как писал «Ъ-Сибирь», о планах правительства Республики Алтай лишить «Жемчужину Алтая» статуса инвестпроекта регионального значения стало известно 21 марта.

Проект «Жемчужина Алтая» получил региональный статус в июне 2022 года. В декабре 2023 года в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума между инвестором проекта, ПСБ и правительством Республики Алтай было заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве по вопросам создания эко-рекреационного комплекса.

Михаил Кичанов