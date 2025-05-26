Пашинян допустил изменения в конституции Армении для мира с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности внести изменения в конституцию, если Конституционный суд не одобрит мирное соглашение с Азербайджаном. Об этом он заявил на международном форуме Yerevan Dialogue.

Господин Пашинян подчеркнул, что соглашение необходимо передать в суд для проверки на соответствие законам Армении. По его словам, если суд решит, что документ не соответствует конституции, он лично инициирует изменения, чтобы не упустить шанс на мир.

«Если Конституционный суд решит, что соглашение не соответствует законам <...> я инициирую внесение изменений в конституцию,— сказал господин Пашинян (цитата по ТАСС). — Считаю, что возможность заключения мира нельзя упускать».

Премьер выразил уверенность в том, что новой войны Армении и Азербайджана не будет, «несмотря на все споры, все провокации и так далее». «Будет мир, — заключил господин Пашинян, — это кажется мне в высшей степени очевидным».