Тело скончавшейся на борту Nordwind пассажирки вернут в Россию
Тело россиянки, скончавшейся на борту самолета Nordwind Airlines, совершившего экстренную посадку в Актобе, вернут в Россию после завершения всех необходимых формальностей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального консула России в казахстанском Уральске Алексея Грубого.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Проведены все необходимые медико-экспертные процедуры. Оформляются необходимые документы»,— сообщил дипломат.
По словам Алексея Грубого, генеральное консульство России в Уральске держит ситуацию на контроле.
27 мая самолет авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Сочи, совершил внеплановую посадку в международном аэропорту Актобе из-за ухудшения состояния одной из пассажирок. На борт были направлены медицинские службы, однако спасти пассажирку не удалось. После этого самолет продолжил полет.