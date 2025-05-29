В ХМАО началось строительство логистического центра Wildberries

Рядом с поселком Солнечный под Сургутом (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) началось строительство нового складского комплекса маркетплейса Wildberries, сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ РВБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Площадь будущего объекта составит 104 тыс. кв. м, он. Сейчас в зоне строительства ведется подготовка территории и вертикальная планировка. Предполагается, что появление логоцентра позволит оптимизировать цепочки поставок компании, а местные продавцы смогут хранить там свои товары, что сократит затраты на логистику.

В данный момент в Сургуте также работает сортировочный центр Wildberries.

Напомним, соглашение о строительстве комплекса Wildberries на Югорском экономическом форуме в 2023 году подписали тогдашний губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава компании Татьяна Ким (Бакальчук). Стоимость проекта составляла 6 млрд руб., планировалось создать 5 тыс. рабочих мест.

Ирина Пичурина