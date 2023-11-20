В ХМАО создадут логистический центр Wildberries за 6 млрд рублей

В Югре создадут складской логистический комплекс онлайн-ритейлера Wildberries за 6 млрд руб. Соответствующее соглашение подпишут 21 ноября на Югорском экономическом форуме губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и глава компании Татьяна Бакальчук, которые заявили об этом на пленарном заседании форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ХМАО создадут логистический комплекс Wildberries

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В ХМАО создадут логистический комплекс Wildberries

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Соглашение будет действовать 6 лет. За это время в регионе должен появиться новый логистический центр Wildberries на 105 тыс. кв. м. и пятью тыс. рабочих мест. Стороны будут сотрудничать для обмена опытом по реализации товаров через торговые интернет-площадки.

«Здесь огромные потенциал и возможности, так как регион уникален. Поле непаханое, чтобы качать экономику предложений, показать на своем примере, как создать уникальные продукты, которые с удовольствием будут покупаться жителями нашей страны, в том числе москвичами и питерцами», — отметила Татьяна Бакальчук.

Напомним, ранее «Ъ-Урал» сообщал, что Wildberries построит логистический комплекс в Тюмени до конца 2024 года. Стоимость возведения оценивалась в 11 млрд руб., примерное количество рабочих мест — 7,5 тыс.

Виталий Красиков

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