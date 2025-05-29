Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин возглавил организационный комитет международного песенного конкурса «Новая волна», который пройдет в Казани в этом году. Соответствующий документ проходит сейчас антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Песошин возглавил оргкомитет конкурса «Новая волна» в Казани

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Алексей Песошин возглавил оргкомитет конкурса «Новая волна» в Казани

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Председателем жюри конкурса стал Игорь Крутой. Мэр Казани Ильсур Метшин будет исполнять обязанности заместителя председателя оргкомитета.

Комитет займется координацией работы всех задействованных служб и ведомств, разработает межведомственный план мероприятий по подготовке города к конкурсу. В частности, будут решаться вопросы обеспечения безопасности, транспортной доступности, медицинского сопровождения и туристической инфраструктуры.

Материально-техническое обеспечение деятельности оргкомитета возложено на Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан.

Ранее сообщалось, что международный конкурс «Новая волна» пройдет в Казани с 21 по 26 августа.

В конкурсе примут участие такие звезды российской эстрады как Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Николай Басков и другие.

Артём Дергунов