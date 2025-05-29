Тело умершей пассажирки рейса Екатеринбург — Сочи доставят из Казахстана в РФ

Тело гражданки России, скончавшейся на борту самолета Nordwind Airlines, который летел из Екатеринбурга в Сочи и приземлился в Казахстане, будет доставлено на родину, сообщил ТАСС генконсул России в Уральске (Казахстан) Алексей Грубый.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Он рассказал, что все необходимые медико-экспертные процедуры завершены. Сейчас оформляются документы для транспортировки тела в Россию в сопровождении родственников. Алексей Грубый подчеркнул, что генеральное консульство России в Уральске держит ситуацию на контроле.

Напомним, во вторник самолет авиакомпании Nordwind Airlines, совершавший рейс из Екатеринбурга в Сочи, экстренно приземлился в аэропорту Актобе в Казахстане. Это произошло из-за того, что одной из пассажирок стало плохо, однако еще до приземления она скончалась.

Ирина Пичурина