Пассажир рейса Екатеринбург — Сочи умер во время экстренной посадки в Казахстане

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, совершавший рейс из Екатеринбурга в Сочи, экстренно приземлился в аэропорту Актобе в Казахстане, передает ТАСС. Это произошло из-за того, что одной из пассажирок стало плохо, однако еще до приземления она скончалась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным представителя аэропорта в Актобе, самолет Boeing-777 приземлился в городе в 12:40. В полете умерла женщина 1983 года рождения, после посадки к самолету были направлены медики.

Напомним, в ноябре прошлого года в самолете казахстанской авиакомпании SCAT Airlines, который выполнял рейс Фукуок — Тараз — Екатеринбург из Вьетнама, умер 70-летний пассажир. Экипаж доложил о больном пассажире на борту — пенсионер терял пульс. Самолет сел в Кольцово, после осмотра пациента врачи констатировали смерть.

Ирина Пичурина