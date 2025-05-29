Минюст не нашел оснований для признания Пугачевой и Урганта иноагентами

Оснований для признания певицы Аллы Пугачевой и ведущего Ивана Урганта иностранными агентами нет, потому что они не нарушали закон, заявил замглавы Минюста Олег Свириденко. Он подчеркнул, что включать людей в реестр иноагентов можно только при наличии подтвержденных фактов нарушений.

«Мы без фактуры не работаем. Если человек живет в рамках правового поля, мы это видим. На сегодняшний день оснований для признания их иноагентами нет»,— сказал ТАСС господин Свириденко.

Алла Пугачева в октябре 2022 года покинула Россию. Ее мужа Максима Галкина, выступившего против боевых действий на Украине, в сентябре того же года объявили иностранным агентом. Певица раскритиковала действия российских властей и попросила ей тоже присвоить статус иноагента.

В апреле 2025-го депутат Госдумы Николай Новичков («Справедливая Россия — За правду») направил обращение в Минюст с просьбой рассмотреть основания для признания Ивана Урганта иноагентом. Автор обращения ссылался на публикации СМИ о том, что господин Ургант зарегистрировался на территории Франции как индивидуальный предприниматель.