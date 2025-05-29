Президент США Дональд Трамп заявил о «победе» в судебном процессе против совета Пулитцеровской премии. В 2022 году он подал судебный иск о клевете за присуждение премии материалу The Washington Post и New York Times о вмешательстве России в выборы президента в США.

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Фото: Ken Cedeno / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Ken Cedeno / Reuters

По словам Дональда Трампа, апелляционный суд Флориды отклонил попытку совета Пулитцеровской премии прекратить дело. Изданиям придется «вернуть» полученную премию, добавил он.

«Они получили Пулитцеровскую премию за абсолютно неверный репортаж... Теперь они признают, что это было мошенничество, которого никогда не было, а их репортаж был полностью неверным, фактически прямо противоположным истине»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп еще в 2020 году говорил, что нужно забрать Пулитцеровские премии у журналистов, которые получили награду за статьи о вмешательстве России в президентские выборы в США. Он настаивал, что оргкомитет Пулитцеровской премии «будет опозорен», пока не отзовет награды. В июле 2022-го совет премии принял решение не изымать награды у WP и NYT.