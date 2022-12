Трамп подал иск о клевете против Пулитцеровской премии

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил совет Пулитцеровской премии во лжи и подал против него иск. Поводом стало присуждение в 2018 году премии газетам The New York Times (NYT) и The Washington Post (WP) за освещение вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году, сообщает Fox News.

Фото: Jonathan Drake/File Photo, Reuters Дональд Трамп

Фото: Jonathan Drake/File Photo, Reuters

Иск был направлен вчера, 13 декабря, в суд штата Флорида. Господин Трамп настаивает, что NYT и WP получили награды «за ложь американской общественности». «Большая часть американцев неправильно понимала происходящее в то время, когда в СМИ доминировала распространяемая газетами ложь о российском сговоре»,— говорится в иске.

Дональд Трамп еще в 2020 году говорил, что нужно забрать Пулитцеровские премии у журналистов, которые получили награду за статьи о вмешательстве России в президентские выборы США. Он настаивал, что оргкомитет Пулитцеровской премии «будет опозорен», пока не отзовет награды. В июле 2022-го совет премии принял решение не изымать награды у WP и NYT.

Лаура Кеффер