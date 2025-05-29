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Коммерсантъ FM
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Рубио в беседе с Лавровым приветствовал обмен пленными между РФ и Украиной

Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вновь назвал «добросовестный диалог с Украиной» единственным путем к прекращению конфликта, а также высоко оценил обмен пленными между РФ и Украиной. Об этом сообщает агентство Reuters.

Госсекретарь США Марко Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Umit Bektas / Pool / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Umit Bektas / Pool / Reuters

В сообщении МИД России по итогам разговора сказано, что Лавров проинформировал Рубио о подготовке Москвой конкретных предложений к очередному раунду прямых переговоров с Киевом в Стамбуле.

О проведении крупнейшего обмена пленными в формате «1000 на 1000» Россия и Украины договорились в ходе переговоров их делегаций в Стамбуле 16 мая. Через несколько дней Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону обсудили итоги переговоров.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия ставит на Стамбул».

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