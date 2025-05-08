Крупный пожар в ангаре в Металлострое потушили спустя десять с половиной часов

Спасателям потребовалось более десяти с половиной часов, чтобы ликвидировать крупный производственный пожар в Колпинском районе Петербурга. Об окончательном завершении работ на объекте утром 8 мая сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

В ангаре размером 30х80 метров, расположенном по адресу: дорога на Металлострой, д. 5, лит. АЗ, происходило горение на площади 300 кв. м. Огонь вспыхнул в 19:59. В 20:22 пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС. В 22:45 возгорание локализовали, а полностью пожар удалось потушить в 06:37. Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в ведомстве спасателей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что к ликвидации пожара в Металлострое привлекалось 30 человек личного состава и шесть единиц техники.

Андрей Цедрик