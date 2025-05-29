Умер сыгравший куклу Чаки в «Детских играх» Эд Гейл

Американский актер Эд Гейл, сыгравший куклу Чаки во всех шести фильмах франшизы «Детские игры» умер в возрасте 61 года. Об этом сообщает издание TMZ News со ссылкой на источник, который был рядом с актером в момент его смерти в хосписе в Лос-Анджелесе. По словам собеседника издания, Эд Гейл умер 28 мая.

Причина смерти актера не разглашается. «(Эд Гейл — “Ъ”) отвесил последний поклон и теперь будет хедлайнером в загробной жизни»,— написала его племянница в соцсетях.

Эд Гейл до самой смерти находился под следствием в результате откровенных переписок, по его мнению, с несовершеннолетним мальчиком. В 2023 году Daily Mail со ссылкой на источники сообщило о том, что организация называющая себя «Creep Catcher Unit» (“Отряд ловцов мерзавцев”) выдавала себя за 14-летнего мальчика. Позже актер признался на видео, что собирался заняться с мальчиком сексом. Тогда полиция не смогла арестовать Гейла из-за его проблем со здоровьем.