Шнайдер выбыла с Roland Garros во втором круге

Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла украинской спортсменке Даяне Ястремской во втором круге Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Турнир проходит в Париже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу Ястремской. Игра продолжалась 1 час 50 минут. В третьем круге украинская теннисистка встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой.

Диана Шнайдер участвует в Roland Garros в том числе в парном турнире с Миррой Андреевой. Первый круг начнется 29 мая, теннисистки сыграют с американскими спортсменками Хейли Баптист и Эшлин Крюгер.