В Елизаветинской откроют штаб для консультации жителей в период отключения газа

В станице Елизаветинской с 31 мая по 5 июня 2025 года АО «Краснодаргоргаз» проведет плановые работы по замене участка трубопровода, что повлечет временное прекращение подачи газа во все дома населенного пункта. Как сообщает пресс-службы мэрии Краснодара, в администрации станицы по адресу ул. Ленина, 52 будет работать специальный штаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В учреждении представители ресурсоснабжающих компаний и сотрудники администрации проконсультируют жителей по возникающим вопросам. Соответствующее решение было озвучено на очередном совещании замглавы города Максима Онищенко с руководителями ресурсоснабжающих компаний и представителями округа.

По поручению Максима Онищенко, в период отключения газа с местными жителями будут проводить ежедневные встречи. Первые консультации состоятся 29 и 30 мая в 19:00. График встреч на последующие дни опубликуют в официальном Telegram-канале АО «Краснодаргоргаз».

Жителей станицы заранее предупредили о предстоящих работах. В рамках подготовки проведены подомовые обходы, организованы выезды с громкоговорителями, а также граждан уведомили о необходимости заключения договоров для технического обслуживания газового оборудования.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в станице Елизаветинской заработали два временных офиса «Краснодаргоргаза». Штабы открыты в преддверии запланированного отключения газоснабжения.

Всего без ресурса могут остаться около 4,3 тыс. местных жителей из-за отсутствия техобслуживания оборудования. Согласно постановлению правительства №410, подачу газа могут возобновить после устранения нарушений.

Анна Гречко