В Елизаветинской открыли два офиса «Краснодаргоргаза» перед отключением газа

В станице Елизаветинской заработали два временных офиса «Краснодаргоргаза». Штабы открыты в преддверии запланированного отключения газоснабжения с 31 мая по 5 июня, сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Пункты обслуживания расположены по адресам: ул. Степная, 291, помещение 15 и ул. Ленина, 52 (актовый зал администрации). Прием ведется по будням с 11:00 до 19:00, по субботам — только на Степной, с 09:00 до 15:00.

В течение трех недель жители смогут оформить договоры, подать заявки на техобслуживание и другие виды работ. После завершения ремонта газ в первую очередь вернут в детсады, больницы и школы, затем — в жилые дома.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что около 4,3 тыс. жителей станицы Елизаветинской могут остаться без газа после планового отключения из-за отсутствия техобслуживания оборудования. Согласно постановлению правительства №410, подачу ресурса могут возобновить после устранения нарушений.

Анна Гречко