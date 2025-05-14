Четыре тысячи жителей Елизаветинской могут остаться без газа

Около 4,3 тыс. жителей станицы Елизаветинской могут остаться без газа после планового отключения из-за отсутствия техобслуживания оборудования. , Согласно Постановлению Правительства №410, подачу ресурса могут возобновить после устранения нарушений, сообщает пресс-служба Прикубанского округа Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Газоснабжение в Елизаветинской отключат с 31 мая по 5 июня. В указанный период АО «Краснодаргоргаз» планирует проводить работы по замене участка газопровода высокого давления.

Ресурс отключат почти на 7 тыс. объектов. После завершения работ в первую очередь восстановят подачу газа в социальные учреждения — детские сады, школы и больницы, затем подключат жилые дома.

Заключить договор на техобслуживание, заменить устаревшее оборудование или устранить нарушения можно в мобильном офисе «Краснодаргоргаза» в Елизаветинской, в Центре обслуживания клиентов в Краснодаре, по телефону или на сайте компании.

Для ветеранов Великой Отечественной войны техобслуживание проводится бесплатно. Участникам СВО и их семьям, почетным гражданам города предоставляется скидка 50%, инвалидам I и II групп — 15%, пенсионерам, ветеранам труда и малоимущим семьям — 10%.

Компания напоминает, что неисправное газовое оборудование может стать причиной аварий, взрывов или отравлений угарным газом.

Анна Гречко