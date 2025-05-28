Второй круг Roland Garros
Мужчины.
Бен Шелтон (США, 13)—Юго Гастон (Франция) отказ.
Лоренцо Музетти (Италия, 8)—Даниэль Галан (Колумбия) 6:4, 6:0, 6:4.
Нуну Боржиш (Португалия)—Каспер Рууд (Норвегия, 7) 2:6, 6:4, 6:1, 6:0.
Карлос Алькарас (Испания, 2)—Фабиан Марожан (Венгрия) 6:1, 4:6, 6:1, 6:2.
Карен Хачанов (Россия, 24)—Себастьян Офнер (Австрия) 7:5, 3:6, 7:5, 4:6, 6:2.
Томми Пол (США, 12)—Мартон Фучович (Венгрия) 4:6, 2:6, 6:3, 7:5, 6:4.
Женщины.
Аманда Анисимова (США, 16)—Виктория Голубич (Швейцария) 6:0, 6:2.
Чжэн Циньвэнь (Китай, 8)—Эмилиана Аранго (Колумбия) 6:2, 6:3.
Джасмин Паолини (Италия, 4)—Айла Томлянович (Австралия) 6:3, 6:3.
Элина Свитолина (Украина, 13)—Анна Бондарь (Венгрия) 7:6 (7:4), 7:5.
Юлия Стародубцева (Украина)—Анастасия Потапова (Россия) 7:6 (7:4), 6:2.
Бернарда Пера (США)—Донна Векич (Хорватия, 18) 6:2, 4:6, 7:6 (7:3).
Ига Швёнтек (Польша, 5)—Эмма Радукану (Великобритания) 6:1, 6:2.