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Коммерсантъ FM
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Второй круг Roland Garros

Мужчины.

Бен Шелтон (США, 13)—Юго Гастон (Франция) отказ.

Лоренцо Музетти (Италия, 8)—Даниэль Галан (Колумбия) 6:4, 6:0, 6:4.

Нуну Боржиш (Португалия)—Каспер Рууд (Норвегия, 7) 2:6, 6:4, 6:1, 6:0.

Карлос Алькарас (Испания, 2)—Фабиан Марожан (Венгрия) 6:1, 4:6, 6:1, 6:2.

Карен Хачанов (Россия, 24)—Себастьян Офнер (Австрия) 7:5, 3:6, 7:5, 4:6, 6:2.

Томми Пол (США, 12)—Мартон Фучович (Венгрия) 4:6, 2:6, 6:3, 7:5, 6:4.

Женщины.

Аманда Анисимова (США, 16)—Виктория Голубич (Швейцария) 6:0, 6:2.

Чжэн Циньвэнь (Китай, 8)—Эмилиана Аранго (Колумбия) 6:2, 6:3.

Джасмин Паолини (Италия, 4)—Айла Томлянович (Австралия) 6:3, 6:3.

Элина Свитолина (Украина, 13)—Анна Бондарь (Венгрия) 7:6 (7:4), 7:5.

Юлия Стародубцева (Украина)—Анастасия Потапова (Россия) 7:6 (7:4), 6:2.

Бернарда Пера (США)—Донна Векич (Хорватия, 18) 6:2, 4:6, 7:6 (7:3).

Ига Швёнтек (Польша, 5)—Эмма Радукану (Великобритания) 6:1, 6:2.

  • Газета «Коммерсантъ» №94 от 29.05.2025, стр. 12

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