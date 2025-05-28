На внешнем кольце КАД возле Мурино с 29 мая перекроют две полосы движения

С 29 мая по 5 июня на внешнем кольце КАД между развязками с трассой Петербург — Матокса и проспектом Культуры будут перекрыты две полосы движения. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из сервиса «Яндекс.Карты» Фото: скриншот из сервиса «Яндекс.Карты»

Речь идет об участке с 32-го по 30-й километр кольцевой, там будут вестись работы по устранению колейности. Третью и четвертую полосы перекроют, на первой и второй введут ограничение скоростного режима (50 км/ч).

«Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения)»,— сообщили в ведомстве.

Информация о перекрытии полос также будет отображаться на табло. В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» предупредили, что сроки осуществления работ могут быть сдвинуты с учетом погодных условий. Генеральным подрядчиком выступает АО «Буер».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в дни ПМЭФ проезд по КАД на юге Петербурга закроют для фур массой более 3,5 тонны.

Дарья Астанина