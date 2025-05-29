Стоимость перелетов из России туда-обратно по популярным зарубежным направлениям летом 2025 года (тыс. руб.)

Страна Стоимость перелета Изменение год к году (%) Турция 40 -3 Казахстан 29,1 7 Армения 31,5 9 Грузия 38,6 0,3 Белоруссия 13,3 -3 Китай 49,7 -13 Киргизия 33,7 32 Узбекистан 28,7 12 Азербайджан 37 16 Таиланд 57,8 -19 Япония 67,4 -2 Южная Корея 63,1 0,1 Вьетнам 66,8 -2 Индонезия 73,8 -6 Италия 83,5 0,5 ОАЭ 45,5 7