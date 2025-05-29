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Коммерсантъ FM
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Стоимость перелетов из России туда-обратно по популярным зарубежным направлениям летом 2025 года (тыс. руб.)

Страна Стоимость перелета Изменение год к году (%)
Турция 40 -3
Казахстан 29,1 7
Армения 31,5 9
Грузия 38,6 0,3
Белоруссия 13,3 -3
Китай 49,7 -13
Киргизия 33,7 32
Узбекистан 28,7 12
Азербайджан 37 16
Таиланд 57,8 -19
Япония 67,4 -2
Южная Корея 63,1 0,1
Вьетнам 66,8 -2
Индонезия 73,8 -6
Италия 83,5 0,5
ОАЭ 45,5 7

Источник: «Яндекс Путешествия».

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