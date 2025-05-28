Защитник «Локомотива» Симашев переходит в «Юту»

Защитник ярославского ХК «Локомотив» Дмитрий Симашев подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Юта Маммот». Соглашение рассчитано на три года. Об этом сообщили в клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Дмитрий Симашев — воспитанник «Локомотива», выступал за «Локо» в МХЛ, а с сезона 2022/2023 стал выходить на лед в составе основной команды. В составе «Локомотива» он провел 175 игр, в которых отметился 18 очками (5 голов и 13 передач). В 2023 году он, как и Даниил Бут, был выбран на драфте НХЛ клубом «Аризона Койотис», на базе которого в 2024-м был создан «Юта Маммот». В 2025 году Симашев в составе ярославской команды стал обладателем Кубка Гагарина.

«Благодарим наших воспитанников — Даниила Бута и Дмитрия Симашева — за игру в составе команды «Локомотив» и вклад в нашу общую победу. Желаем парням успехов в дальнейшей карьере и всегда ждем дома»,— говорится в обращении ярославского ХК «Локомотив».

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал о подписании клубом «Юта Маммот» Даниила Бута.