Клуб НХЛ «Юта» объявил о подписании Даниила Бута

Клуб Национальной хоккейной лиги «Юта Маммот» объявил о подписании трехлетнего контракта новичка с нападающим Даниилом Бутом, который выступал за ярославский ХК «Локомотив». Об этом сообщается на сайте клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Контракт с нападающим у ярославского клуба действует до 31 мая 2025 года. «Локомотив» уже поблагодарил форварда за игру в команде и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Даниил Бут — воспитанник ярославского «Локомотива», бронзовый призер Чемпионата МХЛ 2023, серебряный призер чемпионата МХЛ 2024. В составе основной команды клуба дебютировал в 2022 году. Он провел 157 матчей за «Локомотив» и набрал 54 очка (22 гола и 32 передачи). В 2025 году в составе ХК «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина.

Алла Чижова