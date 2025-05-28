Средняя стоимость студий на первичном рынке Петербурга выросла за год на 9%

За год стоимость студий на первичном и на вторичном рынках недвижимости Санкт-Петербурга выросла на 9% и 6% соответственно. Средняя стоимость квадратного метра такой квартиры в новых домах в мае составила 275,6 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе витрины недвижимости Restate.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На вторичном рынке один «квадрат» студии обойдется в 263,6 тыс. рублей, в июне 2024 года он стоил 247,7 тыс. рублей. Аналитики зафиксировали, что в течение года цены на студии в новостройках росли неравномерно. Быстрые темпы подорожания были в июле (+3,5%) и в декабре (+1,5%) относительно предыдущих месяцев. На вторичке была большая устойчивость и более плавный рост. Максимальное падение произошло в феврале (-1,12%), но в то же время почти каждый месяц наблюдался небольшой положительный прирост (в пределах ±1%).

«Застройщики стали точечно повышать цены на ликвидные форматы — к ним относятся студии с хорошими видовыми характеристиками, отделкой или готовностью дома выше 70%. При этом на старте продаж цены могут оставаться умеренными, чтобы сохранить спрос»,— объяснила директор по развитию классифайда «Витрина недвижимости Restate» Евгения Домрачева.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что самые низкие цены на новостройки в Петербурге зафиксировали в Пушкинском районе.

Татьяна Титаева