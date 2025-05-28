СМИ: Фидан и Лавров обсудили урегулирование на Украине

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонный разговор, сообщили источники ТАСС, «РИА Новости» и TRT Haber. По их данным, министры обсудили урегулирование российско-украинского конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров и Хакан Фидан

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Лавров и Хакан Фидан

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В ходе переговоров были рассмотрены последние наработки по прекращению войны на Украине»,— сообщили дипломатические источники. Тем временем турецкий источник заявил «РИА Новости», что Турция готова принять переговоры РФ и Украины в понедельник в Стамбуле.

Первые за три года прямые переговоры России и Украины состоялись в Стамбуле 16 мая. На встрече присутствовала Хакан Фидан. Впоследствии звучали предложения провести следующие контакты в Ватикане или Женеве. Российская сторона эти варианты отвергла и назвала Стамбул приоритетной площадкой. Сергей Лавров сегодня сообщил, что Москва предложила Киеву встретиться в Стамбуле 2 июня.

Лусине Баласян