Российская делегация готова вылететь в Стамбул 2 июня

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности делегации РФ представить Украине 2 июня в Стамбуле меморандум по всем аспектам преодоления первопричин кризиса.

«Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса. Наша делегация во главе с Владимиром Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня»,— отметил министр.

«Рассчитываем, что все, кто искренне, а не на словах заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров»,— подчеркнул Сергей Лавров.